الجار الله: خامنئى دراكولا دماء الايرانيين ورفضه المساعدات الدولية قرار غبى

كتب محمد شعلان

هاجم الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، الزعيم الإيرانى آية الله خامنئي بعد كلمته المتلفزة منذ قليل، والتى أعلن فيها رفض بلاده المساعدات الدولية لمواجهة فيروس كورونا، وغرد الجار الله عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "خامنئي مصر علي أنه سيقاوم كورونا وأنه لن يسمح بالمساعدات الدولية إننا نعيش عصر دراكولا فدماء الشعب الايراني تهدر والقرار السياسي في إيران قرار غبي ويضر الشعب الايراني الذي يجري عزله بسبب سياسه حكامه وعناد مرشديه".



احمد الجار على تويتر

ومنذ قليل، هاجم الزعيم الإيرانى آية الله خامنئي الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا على أنها العدو الأول لإيران، وأن بلاده يجب أن تصبح أقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع عن نفسها.

وأضاف خامئنى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة، أن العالم يواجه كارثة دولية بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا فى الصين ومن ثم فى كافة دول العالم ولكنه لا يعلم بمدى صحة هذه الاتهامات.

وأشار آية الله خامنئى إلى أن بعض الدول تخفي معدلات الوفاة الحقيقية لديها بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الولايات المتحدة عرضت أكثر من مرة على بلاده استعدادها لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، ولكن عليها أن تساعد نفسها بدلا من إيران.

وأوضح أن العقوبات الأمريكية جعلت الإيرانيين "مكتفين ذاتيا"، ودعاهم إلى الوحدة، وقال: "بالوحدة، اجتزنا عاما صعبا جدا... وإنني لأتوجه بالشكر للإيرانيين على إظهار هذا القدر الكبير من الاتحاد والتضامن... وإنني لأطلق على العام الجديد عام النهضة الإنتاجية".

ومضى ايه الله خامنئي مرشد الثورة الايرانية قائلا "إيران استفادت من عقوبات أمريكا، فقد جعلتنا مكتفين ذاتيا في جميع المجالات.