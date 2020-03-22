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التعليم توضح آلية احتساب أعمال السنة لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

الأحد، 22 مارس 2020 10:50 م
التعليم توضح آلية احتساب أعمال السنة لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين طلاب الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM،  يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن، وتحسب أعمال السنة والعملي والمشاريع مثل ما حصل عليه الطالب في الفصل الدراسي الأول.

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا بشأن امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM،في إطار استكمالًا الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحفاظ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس  STEM..   يتم امتحانهم وفقًا للجدول المعلن، وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس STEM، يتم اعتماد نتيجة الكابستون (المشروع) الخاصة بالفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني، ويؤدوا امتحان نهاية العام إلكترونيًا، أسوة بزملائهم في التعليم العام.

 

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، كشف إن المواد الدراسية لصفوف النقل التى لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة يكتفى فيها بقييم الطلاب عن أدائهم من بداية الترم الثانى حتى موعد تعليق الدراسة.

 

وأضاف نائب الوزير فى خطاب تم إرساله للمديريات أن الطلاب من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى الذين لم يقدموا بحث حتى منتصف مايو المقبل سوف تعلق نتائجهم لحين الحضور قبل بدء الدراسة للعام المقبل بأسبوعين لتقديم المشروع البحثى الخاص بهم كشرط للانتقال للصف الدراسى الأعلى.

 

وأوضح نائب الوزير، أنه بالنسبة لامتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى نهاية الترم سوف تعقد مكان تواجد الطلاب خارج المدرسة 2 مايو المقبل.

 

 


التربية والتعليم

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