التعليم توجه المديريات بقياس درجة حرارة العاملين قبل دخولهم لمقر العمل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بصورة قياس درجات حرارة العاملين بالمنشآت التعليمية بشكل دورى عند الدخول لمقر العمل وتوفير مطهرات وأدوات غسيل والتنبيه على ضرورة غسيل الأيدي بشكل مستمر ورفع كفاءة البنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك تفاديا لحدوث توقف لضخ المياه مما قد يؤدي إلى عدم الكفاءة في مكافحة العدوى، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع يوما لتطهير كافة المنشآت العامة والخاصة على مستوى الجمهورية .

وكانت الدراسة توقفت واعلنت الوزارة الخطة البديلة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين .

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المواد الدراسية لصفوف النقل التى لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة يكتفى فيها بقييم الطلاب عن أدائهم من بداية الترم الثانى حتى موعد تعليق الدراسة.

وأضاف نائب الوزير فى خطاب تم إرساله للمديريات أن الطلاب من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى الذين لم يقدموا بحث حتى منتصف مايو المقبل سوف تعلق نتائجهم لحين الحضور قبل بدء الدراسة للعام المقبل بأسبوعين لتقديم المشروع البحثى الخاص بهم كشرط للانتقال للصف الدراسى الأعلى.

وأوضح نائب الوزير، أنه بالنسبة لامتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى نهاية الترم سوف تعقد مكان تواجد الطلاب خارج المدرسة 2 مايو المقبل.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".