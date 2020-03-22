اليوم السابع
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خالد صلاح
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الإمارات: بدء تطبيق التعلم عن بعد لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالى

الأحد، 22 مارس 2020 01:09 م
الإمارات: بدء تطبيق التعلم عن بعد لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالى كورونا
أ ش أ

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بدأت وزارة التربية والتعليم الإماراتى، تطبيق منظومة (التعلم عن بعد) مستهدفة جميع طلبة مدارس الإمارات ومؤسسات التعليم العالى ولمدة أسبوعين، وذلك تبعا للقرار السابق الذى أعلنت عنه والمتمثل فى تقديم إجازة الربيع وتعطيل الطلبة أربعة أسابيع يخصص فيهما الأسبوعان الأخيران لمواصلة التعليم من خلال منظومة (التعلم عن بعد).
 
وقال وزير التربية والتعليم الإماراتى حسين بن إبراهيم الحمادى- فى بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، إن الكوادر التربوية قامت خلال الفترة الماضية بمجهود لتوفير بيئة تعليمية تقنية من أعلى طراز لضمان مواصلة طلبتنا مسيرة التعلم، مشيرا إلى أن مجتمعات التعلم الافتراضية تجربة رائدة تزداد نجاحا بهمة طلبتنا ومعلمينا وأولياء الأمور وبحسهم المسؤول".
 
وحددت منظومة التعلم عن بعد أدوارا لجميع مكونات المجتمع التربوى من القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور تتكامل فيما بينها لإنجاح مشروع الوزارة فى مجال التعلم عن بعد.
 
كما حددت الوزارة دور المعلم فى منظومة (التعلم عن بعد) فى إعداد المحتوى التعليمى الإلكترونى والتجهيز لبثه وتقديمه للطلبة الكترونيا وصولا إلى مرحلة اختتام الدرس والتأكد من وصول مستهدفاته للطلبة، وعلى المعلم أن يقوم قبل بدء الدرس بتهيئة الطلبة ذهنيا ونفسيا كما فى الحصة العادية.
 
وحثت الوزارة الطلبة على التواصل التقنى الفاعل مع المعلمين بما يحقق أهداف (التعلم عن بعد) وبما يسهم فى رفع المستوى التحصيلي، وكذلك الاستخدام الأمثل للأجهزة التقنية بما يحقق أهداف العملية التعليمية، وإبلاغ المعلم عن أى ضرر صحى أو نفسى من استخدام تقنيات (التعلم عن بعد)، إلى جانب إبلاغ المعلم عن أى تأخر دراسى أو صعوبات فى فهم الدرس ضمن المنظومة.
 

الامارات

التعليم عن بعد

كورونا

فيروس كورونا

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