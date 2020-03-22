الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق الصلاة بالمسجد الأقصى للحد من انتشار كورونا

كتب- هاشم الفخراني

قرر مجلس الأوقاف الفلسطيني تعليق وإغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الأقصى ابتداء من فجر غد الإثنين ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت بورصة فلسطين، اليوم الأحد، إنها ستغلق حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتقع بورصة فلسطين فى الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا،وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.