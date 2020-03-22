الأمن يضبط ربة منزل دفنت رضيعها في شقة سكنية بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط ربة منزل؛ متهمة بدفن جثة رضيعها أسفل أرضية وحدة سكنية كانت استأجرتها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وذلك بعد وفاته.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة مكبرة من رجال مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، وتُدعى "أم.ال.س.م" 38 سنة، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفي طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته والطفل إبن شرعي لها وتوفي وفاة طبيعية ولكنها دفنته أسفل المنزل.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، ألقت القبض علي طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع ال ع ال " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3602 إداري مركز شرطة بلبيس.