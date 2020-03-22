اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 01:27 م
خالد صلاح
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الأردن يحذر من فيضان سد كفرنجة للمرة الأولى فى تاريخه

الأحد، 22 مارس 2020 12:51 م
الأردن يحذر من فيضان سد كفرنجة للمرة الأولى فى تاريخه سد كفرنجة
أ ش أ

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حذر الأردن من فيضان المياه فى سد (كفرنجة/عجلون) للمرة الأولى فى تاريخه، خلال الساعات القليلة المقبلة تجاه وادى كفرنجة، ودعا الناطق الإعلامى باسم وزارة المياه والرى الأردنية عمر سلامة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، الأردنيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مطالبا بضرورة متابعة موقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.. مشددا على أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتعامل مع الأمر.
 
واهاب بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة اولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .
 
 

الاردن

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فيضان سد كفرنجه

فيضان الاردن

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