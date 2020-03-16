اطمن على نفسك.. متى يجب عليك إجراء تحليل فيروس كورونا الجديد؟

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تزايدت حالة الخوف والذعر، حيث أصبح إصابة أي شخص بدور برد أوالأنفلونزا يشعربالقلق من أن يكون مصاباً بفيروس كورونا التى تتشابه أعراضه مع البرد والأنفلونزا، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الوقت الذى يجب أن تقوم فيه بعمل اختبار تشخيص فيروس كورونا.

ذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن معظم الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي لفيروس كورونا هم أولئك الذين لديهم تاريخ سفر أو أولئك الذين اتصلوا بأشخاص سافروا إلى الخارج.

قائمة بالأشخاص الذين يجب عليهم عمل اختبار COVID-19



الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السفر إلى البلدان المتضررة

هؤلاء الأشخاص الذين عادوا من البلدان المتضررة من فيروس كورونا COVID-19 في الأيام الـ 14 الماضية بحاجة إلى اتباع القواعد التي وضعتها منظمات الصحة فى العالم، عليهم أن يعزلوا أنفسهم في المنزل لمدة 14 يومًا وإذا كان لديهم أعراض COVID-19، فسيكون عليهم الخضوع للفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة.إذا لم يتم العثور على أعراض في عملية الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، فيمكن استبعاد الاختبارات المعملية.

الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع حالات مصابة بفيروس كورونا

الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالشخص الذي تم اختباره بشكل إيجابي لـ COVID-19 ، عليهم أيضًا الخضوع لنفس العملية، وعليهم أيضًا أن يعزلوا أنفسهم في المنزل لمدة 14 يومًا وأن يخضعوا للفحص إذا ظهرت على أجسامهم أعراض COVID-19.

ظهور أعراض فيروس كورونا

إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا من سعال جاف وضيق فى التنفس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة يجب أن تذهب للاطمئنان.

اختبارات فيروس كورونا



وهناك عدد من الاختبارات تجرى لتشخيص أعراض فيروس كورونا، وفقاً لموقع "Medlineplus" وهذه الاختبارات هى:

مسحة الأنف والحلق يستخدم الطبيب مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك أو حلقك.

-نضح الأنف، يضع الطبيب محلول ملحي في أنفك، ثم يزيل العينة بشفط المحلول.

-نضح القصبة الهوائية، يضع الطبيب أنبوبًا خفيفًا رقيقًا يسمى منظار الشعب الهوائية أسفل فمك وفي رئتيك، حيث سيتم جمع عينة.

-اختبارالبلغم وهو مخاط سميك يسعل من الرئتين، حيث قد يُطلب منك الطبيب سعال البلغم في كوب خاص أو قد تُستخدم مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك.

-اختبار الدم، سوف يأخذ الطبيب عينة دم من الوريد في ذراعك.