استمرار حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو حشيش فى المقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش في منطقة المقطم.

وأمرت نيابة الخليفة والمقطم فى وقت سابق، رجال المعمل الجنائى بتحليل عينة من الحشيش المضبوط وإعداد تقرير وافى عنه وارفاقه بالتحقيقات، كمات أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما ( كيلو جرام حشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية ملك أحدهم).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط (40 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 35 متهم)، وذلك على النحو التالى: "رشاش ، 4 بنادق آلية ، 8 بنادق خرطوش ، 4 طبنجات ، 23 فرد محلى، 48 طلقة مختلفة الأعيرة، 148 قطعة سلاح أبيض".

ففى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (47562) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 167حكم جناية، 15277حكم حبس جزئى، 2996 حكم حبس مستأنف، 23041 حكم غرامة، 6081 حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين ارتكبوا (حادث تقليد عملة)، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (127) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,585 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,230 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 807 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 310 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت ( 105 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,600 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 395 جرام)، (3255) قرص مخدر ".