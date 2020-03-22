اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 07:32 م
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اسبانيا تفرض قيودا على دخول الأجانب لمدة 30 يوما وسط تفشى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:56 م
اسبانيا تفرض قيودا على دخول الأجانب لمدة 30 يوما وسط تفشى كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وزارة الداخلية الأسبانية، اليوم الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانيء والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشي فيروس كورونا.

يأتى الحظر، الذي يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الاسبانية قيودا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.

 كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون في اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين في مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.


اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

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حدود اوروبا

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