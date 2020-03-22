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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الهند لـ6 والإصابات تتخطى الـ300 حالة

الأحد، 22 مارس 2020 08:57 ص
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الهند لـ6 والإصابات تتخطى الـ300 حالة اصابات كورونا - ارشيفيه
كتبت ـ هند المغربى

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 6، فيما تخطت الإصابات  الـ300 إصابة وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وكانت الهند أعلنت حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وسجلت الهند أمس السبت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع اجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.


وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وكان قد صرح وزير الصحة في ولاية راجستان الهندية راغو شارما، اليوم الجمعة، إن سائحًا إيطاليًا تعافى من فيروس كورونا، توفي نتيجة أزمة قلبية في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة جايبور عاصمة راجستان.

وأكد شارما - في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - أن السائح الإيطالي لم يمت بسبب فيروس كورونا، فهو أجرى اختبار الكشف عن الفيروس بعد تلقيه العلاج وكانت نتيجته سلبية، ولكن كان لديه مضاعفات أخرى إذ أنه كان مدخنًا شرهًا، ودخل السائح الإيطالي البالغ 69 عامًا المستشفى في جايبور 29 فبراير الماضي وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 2 مارس الجاري، وأظهرت نتائج الاختبار إصابة زوجته أيضًا إلا أنها تعافت بعد تلقي العلاج.


الهند

كورونا

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

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