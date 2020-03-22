اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى فلسطين إلى 59 حالة

الأحد، 22 مارس 2020 12:11 م
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى فلسطين إلى 59 حالة كورونا فى فلسطين
أ ش أ

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى فلسطين إلى 59 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، منها 4 فى المحافظات الشمالية، واثنتان فى المحافظات الجنوبية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأحد/ - "إن المصابين من غزة هما من رجال الدعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما".
وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتان في قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي ترقد في أحد المستشفيات الإسرائيلية.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

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