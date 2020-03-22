احترس من الدليفرى.. نصائح التعامل مع الوجبات الخارجية لمنع انتقال كورونا

كتبت فاطمة خليل

مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون فى المنزل أو من يقوم بالعزل المنزلى، أثناء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، يرتفع استخدام خدمات توصيل الطعام وغيره من السلع أو خدمة الدليفرى، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح أثناء التعامل مع رجل الدليفرى لتقليل فرص إصابتك بعدوى فيروس كورونا.

باحثون: الطعام نفسه لا ينقل العدوى بفيروس كورونا



وفقاً لموقع "CNN"، قال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة للفاشية والوقاية منها بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ، إنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الغذاء نفسه.

وقال ويليامز في ندوة عبر الإنترنت: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن فيروس كورونا ينتقل بالطعام أو الخدمات المرتبطة بالطعام مثل: تغليف المواد الغذائية."

ومع ذلك ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تذكيرًا بكل شخص يعمل فى هذا المجال باتباع ممارسات النظافة المناسبة ، بما في ذلك غسل اليدين والأسطح بانتظام للحفاظ .

وقال تشابمان، وهو أستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: "هناك خطر ضئيل في الإصابة بالفيروس من الطعام أو عبوات الطعام التي يتم التقاطها في المطعم"

وقال شابمان "أريد أن أكون واضحًا أن الطعام أو العبوات يمكن أن تحمل الفيروس ، ولكن خطر انتقال العدوى منخفض جدً، إن هذا احتمال بعيد ويحتمل أن تكون آلاف المرات إن لم يكن ملايين المرات أقل من أي من طرق التعرض الأخرى. حقا ، مخاطر منخفضة حقا."

نصائح للتعامل مع رجل الدليفرى للوقاية من فيروس كورونا



وفقاً لموقع consumerreports هناك مجموعة نصائح للتعامل مع رجل الدليفرى للوقاية من فيروس كورونا:

-تجنب التسليم المباشر، رتّب مع رجل الدليفرى لتوصيل الأغراض إلى باب منزلك أو إلى مكان قريب بدلاً من ذلك أو أن يترك لك البضاعة على باب المنزل مع ترك النقود له بالخارج.

-اشترى طعامك بالدفع الإلكترونى، تتمثل إحدى مزايا طلب عمليات التسليم عبر الإنترنت أو عبر أحد التطبيقات في أنه ليس عليك تسليم أموال لرجل التوصيل "الدليفرى" ويمكنك الدفع ببطاقة الدفع الإلكترونى.

-إذا كنت تلتقط الطعام المعبأ مسبقًا فى سيارتك

فكر في فتح باب سيارتك بنفسك بدلاً من جعل الشخص يحضر العناصر إلى سيارتك ويلمس المقبض.

-اغسل المنتجات التى قمت بشرائها إذا أمكن بالماء والصابون، حيث إن غسل الفاكهة والخضروات بالصابون والماء يجب أن يزيل أي فيروس حي وكذلك يمكن أن يساعد في إزالة المبيدات الحشرية.