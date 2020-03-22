إيقاف صلاة الجمعة وإغلاق الأسواق فى قطاع غزة بعد تسجيل حالتى إصابة بكورونا

كتب محمد عبد العظيم

ذكر مراسل قناة "سكاى نيوز"، أنه تم إيقاف صلاة الجمعة في المساجد وإغلاق الأسواق الشعبية في قطاع غزة بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قال مسؤول الصحة بفلسطين، اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى قطاع غزة المكتظ بالسكان، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا فى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما فى الحجر الصحى فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات فى غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 52 حالة، وقالت" كيلة" إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.

يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، ووصل عدد الوفيات بالفيروس في العالم حتى الآن لالاف الأشخاص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب، وسعت العديد من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.