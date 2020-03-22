إيطاليا توقف كل الأنشطة غير الاستراتيجية حتى 3 أبريل

رويترز

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى السبت إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل نيسان على الأقل باستثناء الشركات التى تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد فى البلاد فى أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.

وسجلت إيطاليا قفزة فى عدد وفيات كورونا بلغ نحو 800 يوم السبت ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى أكثر البلاد تضررا من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريبا.

وقال كونتى فى مقطع مصور على فيسبوك "إنها أصعب أزمة لنا فى فترة ما بعد الحرب". وأضاف "لن يُسمح إلا بالأنشطة الإنتاجية التى تعتبر مهمة للإنتاج الوطني".

وقال إن السوبر ماركت والصيدليات والخدمات البريدية والمصرفية ستظل مفتوحة كما سيتم ضمان توفير الخدمات العامة الأساسية بما فى ذلك وسائل النقل.

وأضاف" سنبطئ محرك الانتاج فى البلاد ولكن لن نوقفه".

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة مرسوم طوارئ يوم الأحد لجعل تلك الإجراءات تسرى فورا.