إغلاق المحال وتعقيم الأرصفة والتزام أهالى مطروح بالبقاء فى المنازل.. صور

مطروح – حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح، حالة من الالتزام الكبير وتجاوب المواطنين، مع مطالب الدولة بالبقاء فى المنازل والابتعاد عن التجمعات، وعدم التواجد فى الشوارع إلا للضرورة، خلال فترات الصباح والمساء، وتخلو الشوارع من أية تجمعات وأحيانا من المارة، خاصة خلال فترة المساء، مع تطبيق أجهزة المحافظة لقرارات رئيس الوزراء بإغلاق المنشآت التجارية والخدمية والترفيهية، من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً والسماح باستمرار عمل الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز، مع تنظيم حملات نهارية على المطاعم المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق قرار منع الشيشة ومدي التزام أصحابها باستخدام الأدوات التى تستخدم لمرة واحدة فقط مثل الأكواب والأطباق وغيرها.

وتواصل أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، خلال فترة المساء، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والأرصفة، وأمام المحلات التجارية والمطاعم والأرصفة، من خلال أعمال رش مواد التعقيم، إلى جانب أعمال النظافة، وإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين من الشوارع المختلفة.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك التزام كبير من أصحاب المشآت التجارية والتزام بتنفيذ القرارات الخاصة بالخطة الشاملة للإجراءات الوقائية التى تنفذها الدولة، كما أن أهالى مطروح لديهم وعى عالى وإحساس بحجم مشكلة فيروس كورونا، وهناك التزام كبير منهم بعدم التجمع أو التواجد فى الشوارع أو الأماكن العامة إلا فى حالات الضرورة وعلى قدر الحاجة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم الدفع بحملات من الساعة السابعة مساء يوميا، لمتابعة التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم، وتطبيق القرار بكل حزم، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ، كما تم توجيه إنذارات لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم، لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطاعم المخالفة للقرار، مع استمرار مواصلة حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، طبقا لتعليمات محافظ مطروح.

وكانت أجهزة محافظة مطروح، قد بدأت مساء الخميس الماضي، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المنشآت التجارية والخدمية، من الساعة 7 مساء إلى الساعة 6 صباحا، والسماح باستمرار عمل الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز فقط، مع قيام مجلس المدينة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للأماكن العامة والشوارع التجارية.



إغلاق المحال وتعقيم الأرصفة



إغلاق المحال وتعقيم الأرصفة



إغلاق المحال وتعقيم الأرصفة