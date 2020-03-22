إسبانيا تعلن 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب ــ سمير حسنى

أعلنت إسبانيا وفاة 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، جاء ذلك بحسب ما ذكرته العربية فى خبر عاجل اليوم الأحد، فى غضون ذلك مددت إسبانيا حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا لمواجهة انتشار كورونا، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز ، وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا وحذرت من أن" الأسوأ لم يأت بعد" وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة فى البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة .

ولم يظهر ما يشير إلى أى تباطؤ فى فى تفشى الفيروس فى ثانى أكثر دول أوروبا تضررا منه بعد أن قفز عدد حالات الوفاة أكثر من 300 حالة عن يوم الجمعة. وامتلأت وحدات الرعاية المركزة عن آخرها فى بعض المستشفيات، وقال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث فى إفادة صحفية" لم نتلق بعد وطأة أقوى وأكثر الموجات ضررا والتى ستختبر قدراتنا المادية والمعنوية لأبعد حد بالإضافة إلى روحنا كمجتمع".

وقال سانتشيث، إن إسبانيا لم تمر بمثل هذا الموقف الصعب منذ حربها الأهلية التى دارت فيما بين عامى 1936 و1939 والتى لقى خلالها نحو نصف مليون شخص حتفهم. وقال إن حكومته تعمل على خطط لإنتاج المعدات اللازمة لمكافحة كورونا فى إسبانيا مثل الكمامات .

وكانت أكدت إسبانيا أنها تقوم بإجراء ما بين 15000 و20000 اختبار لفيروس كورونا يوميا، وهى ليست كافية ولذلك فإنها بصدد الانتهاء من شراء أربعة روبوتات تتيح ما يصل إلى 80 آلف اختبار تشخيصى يوميا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مدير معهد كارلوس الثالث الصحى ISCIII، راكيل يوتى، أوضح فى مؤتمر صحفى، أن "هناك خطة لاستخدام هذه الروبوتات لاجراء اختبار فيروس كورونا على آلاف العينات".

وأكد يوتي أنه في إسبانيا تم بالفعل تنفيذ ما لا يقل عن 350.000 اختبار لفيروس كورونا، الذى أدى بالفعل إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، و25 آلف مصاب فى إسبانيا، مشيرا إلى أن الوبوتات ستكون متاحة فى أقرب وقت.