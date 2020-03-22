إزالة سوق عشوائى بمنطقة سندوب بالمنصورة لمجابهة انتشار فيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

شن حى غرب المنصورة، حملة مكبرة على سوق منطقة سندوب، برئاسة عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والمتابعة الميدانية، والأشغالات برئاسة الحى، استهدفت منطقة سندوب بنطاق حى، لإزالة السوق العشوائى المتواجد بمنطقة سندوب بمحيط مستشفى التأمين الصحي، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فى اطار تنفيذ تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حى غرب المنصورة، وفى إطار حرص محافظ الدقهلية على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تواجد الاسواق العشوائية، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى .

كما وجه رئيس الحى بعمل تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت الحيوية بنطاق الحي، وبعض وسائل المواصلات الموجودة، لضمان سلامة المواطنين

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قاد حملة مكبرة بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت شملت شوارع قناة السويس وشارع جيهان وأحمد ماهر وشارع ساميه الجمل وشارع الترعة ومنطقة الجامعة، يرافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال تفقده للاوضاع على الطبيعة أن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات هو حماية مصالح الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التى تأتى فى مقدمة الأولويات وأضاف أنه علينا جميعا الالتزام بالاجراءات المتبعة، وتابع جانبا من عمليات تطهير الشوارع والمحلات.

وأشارمحافظ الدقهلية إلى أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية فى التعامل مع الأزمات وأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب فى القيادة الرشيدة.



























