اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 07:28 م
خالد صلاح
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إرجاء تغيير قوات يوناميد فى دارفور بسبب فيروس كورونا المستجد

الأحد، 22 مارس 2020 06:51 م
إرجاء تغيير قوات يوناميد فى دارفور بسبب فيروس كورونا المستجد قوات يوناميد فى دارفور
أ ش أ

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أرجأت السلطات السودانية بولاية شمال دارفور شمال غرب السودان، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور يوناميد، تغيير القوات الأممية بالولاية فى الوقت الراهن، إلى جانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات، لتفادى تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وعقد اجتماع موسع بمقر الأمانة العامة لحكومة شمال دارفور بالفاشر، اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للحكومة؛ ممثل الوالى محمد إبراهيم عبد الكريم- أكد فيه الطرفان على تقييد حركة القوات ومنع الإزدحام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأفراد البعثة.
 
وقال ممثل والى شمال دارفور، إن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين، مؤكدا عدم وجود أية حالة اشتباه بكورونا.
 
وطالب القيادات التنفيذية بضرورة تقديم الدعم الفنى واللوجستى لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية فى سبيل الوقاية، ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات التى وضعتها وزارة الصحة وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة لتجنب انتشار الوباء.
 

السودان

السلطات السودانيه

يوناميد

كورونا

فيروس كورونا

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