أوقاف القليوبية: تقرير يومى عن إلتزام المساجد بمنع الصلاة والفصل للمخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعاً بأعضاء المتابعة بحضور مدير الدعوة ومدير المتابعة، حيث تضمن الاجتماع التأكيد على أن صرف بدلات الأئمة متوقف على تنفيذ الإمام متابعة مسجده والمساجد والزوايا المحيطة به بشأن غلق المساجد والزوايا ورفع الآذان بالمساجد دون الزوايا ويسجل ذلك كتابة بدفتر مسجده.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الاجتماع تضمن، التأكيد على خصم جميع بدلات الإمام من دروس وقوافل وبدل صعود منبر عند إخلاله بهذا التكليف، كما أنه تم التأكيد على أنه ينطبق ما سبق بالنسبة للإمام علي مدير الإدارة والمفتشين، والتأكيد على عدم فتح أي مسجد لصلاة الجنازة ولا غيرها حيث أن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وتصلى الجنازة بالخلاء خوفاً من التكدس وتقارب الناس ونقل العدوى.

وأشار أبو السعود، إلى أنه تم التأكيد على إرسال تقرير يومي من كل إدارة بنسبة تنفيذ التعليمات والمخالفات إن وجدت، والتأكيد وبكل حزم على النظافة وتطهير المسجد حتى وهو مغلق وعند وجود خلل بالنظافة وما تم ذكره ستصل العقوبة لإنهاء خدمة المخالف، كما أنه على عامل المسجد وإشراف الإمام ومتابعته تشغيل لمبة واحدة وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء وضرورة ترشيد الاستهلاك داخل المسجد مع متابعة هذا الأمر بكل دقة.

وأهاب "أبو السعود"، بالجميع تحمل مسؤولياته فى ظل الظروف المحيطة، موضحا أن المتخازل عن عمله خائن لوطنه ودينه.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.