أمن أسوان يرصد 308 مخالفات ويضبط سائق لتعاطى المخدرات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات لماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا .

و نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 308 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنها إدارة المرور تحرير 63 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفوري في 54 مخالفة ، وتحرير 80 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 110 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق وكما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة اسوان وأسفر الفحص ،عن ضبط سائق لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشارعمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود ضبط 640 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 135 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 20 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 348 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 134 محكوم عليهم في جنح المخالفات كما تم ضبط محكوم عليه . في قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية و3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر وكروت شحن و5قضايا عددم الإعلان عن الأسعار و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية و 2 قضايا إستخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص له .

كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهى والأندية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملات عن تشميع عدد من المقاهى والمولات التجارية المخالفة.

وكان مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة العميد محمود مرعي مأمور المركز المهندس أحمد عبدج الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، ترأسا حملة لمتابعة التزام المحال والمقاهى والمولات التجارية بقرار الغلق ليلا، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهى والمحال المخالفة للقرار، وتغريمهم مبالغ مالية نتيجة مخالفة القرار.

فى سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان، بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.