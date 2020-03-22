أخبار مصر.. تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان 6 أشهر

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار البنك المركزي بتأجيل القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، بسبب كورونا، وإرسال مصر طائرة مساعدات طبية لإيطاليا للوقاية من فيروس كورونا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.. وينشر "اليوم السابع" نص التعليمات.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

هيئة الدواء المصرية: لم يتم اعتماد دواء للعلاج أو الوقاية من كورونا حتى الآن

أكد مركز اليقظة الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية، خطورة الاستخدام غير السليم للمستحضرات دون توجيه وإشراف طبى، مؤكدًا أنه في ضوء المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بالمستحضرات الصيدلية والصحة العامة، وبخصوص الأخبار المتداولة عن استخدام الأدوية المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس الكورونا المستجد COVID-19 يوضح المركز ما يلى:

- المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكين مسجلة فى جمهورية مصر العربية وخارجها ومصرح باستخدامها حالياً في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- وفقاً للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين، فإن هذا المركب له العديد من الأثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية، كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي اي مخاطر أو أثار عكسية.

"لم نعد قادرين على عد الموتى".. كلمات مؤثرة لممرضة إيطالية حول كورونا ..فيديو

عرضت ممرضة ايطالية، المعاناة الكبيرة التى تشهدها البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قالت الممرضة التى تعمل فى مستشفى ميلان الإيطالية بعد إصابة زملائها من خلال تعاملهم المباشر مع المرضى، أنها تعمل فى حالة من التوتر الشديد، موضحة أن الحالة النفسية بسبب فيروس كورونا لا يرثى لها.

وأضافت الممرضة أنه لسوء الأوضاع لا يمكنها وزملائها احتواء الوضع فى مستشفى "لومباردى"، حيث أن هناك مستوى مرتفع من العدوى، قائلة: "أصبحنا عاجزين على عد الموتى.. والذى ينظر إلى الأخبار القادمة من ايطاليا سيكون قادرا على استنتاج الوضع وحده.. أنه أمر لا يمكن تصوره.. علينا الاستمرار فى الابتسام ونبقى أقوياء"، وذلك وفق فيديو لشبكة "سكاى نيوز".

‏الهند تعلن حظر التجول لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا

أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت الهند أعلنت أمس السبت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع اجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا

والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.

وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من الآداب الصحية التى يجب اتباعها فى حالة العطس للحماية من عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية الحرص على غسيل اليد وتطهيرها منعًا لنقل أى عدوى عن طريق الأنف والعين والفم.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، تتضمن آداب العطس، استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة، بالإضافة إلى التخلص من المناديل بأسرع وقت بعد الاستخدام مع غسيل اليد بالماء والصابون وتطهيرها بمطهرات كحولية واستخدام الكوع أو أعلى الزراع عند العطس أو الكحة فى حالة عدم وجود مناديل، وتجنب العطس أو الكحة بالقرب من أى شخص.

وزارة التعليم الإماراتية تبدأ الدراسة عن بعد للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة التعليم الإماراتية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إنها ستبدأ في تطبيق منظومة التعلم عن بعد، الأحد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالى، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأفادت وزارة التعليم الأماراتى أن ذلك "يأتي تبعا للقرار السابق والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الدراسة 4 أسابيع، يخصص فيها الأسبوعان الأخيران، لمواصلة التعلم عن بعد

الأمن الأردنى يضبط فتاة خرقت حظر التجول للرقص فى الشارع.. فيديو

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض فى البلاد ضمن إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهى ترقص فى الشارع بعد سريان حالة الحظر منذ أمس السبت، الأمر الذى جعل شوارع الأردن خالية تمامًا من المواطنين.

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه فى 20 دقيقة..ومؤشرها يرتفع بنسبة 4.96%

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا، متأثرة بتحسن أسواق المال العالمية رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 9661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.99% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.

الإفتاء: الإصرار على إقامة الصلاة فى المساجد مع منع الجهات المختصة حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة؛ وذلك للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الذي تم إعلانُه وباءً عالميًّا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابًا به أو حاضنًا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.

وشددت دار الإفتاء، في بيان اليوم، على أنه يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات، مؤكدة أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.

تحصين البرلمان من كورونا..رصد أول أيام تطبيق إجراءات الكشف بمجلس النواب

رفع مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، درجة الإجراءات الوقائية والأحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 9"، وذلك بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.

ورصد "اليوم السابع"، أولى أيام تطبيق هذا الأجراء الاحترازى، حيث تم تزويد كافة البوابات بككاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإليكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

رسالة مؤثرة لطفلة إنجليزية ألغت عيد ميلادها بسبب كورونا.. البريطانيون يتفاعلون معها ويطلقون هاشتاج باسمها للمطالبة بالبقاء فى المنزل..رئيس وزراء بريطانيا: أنت مثال رائع.. وأغسل يدى بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

وسط المعركة التى تقودها حكومات العالم ضد أكبر أزمات فى العالم وهى مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا، وجد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الوقت للرد على رسالة طفلة تحدثت فيها عن إلغائها حفل عيد ميلادها بسبب كورونا.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع الرسالة الموقعة باسم "جوزفين"، بعد يوم واحد من إغلاق جميع المدارس فى المملكة أبوابها حتى إشعار آخر، والتى قالت فيها إنها فى السابعة من عمرها وتعيش في مدينة ستوبنجتون فى مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وكتبت الفتاة لجونسون قائلة إنها فى يوم عيد ميلادها بقيت فى المنزل لأنه طلب ذلك، مضيفة: "أعتقد أن أمى وأبى قد يضطران لإلغاء حفلة عيد ميلادى، ولكننى لا أمانع لأن الجميع سيكونون على ما يرام".

وتابعت: "الرجاء مواصلة العمل بجد لإبقائنا جميعا على ما يرام"، وختمت رسالتها بسؤاله: "هل تغسل يديك بانتظام؟".

وفيات "كورونا" فى تركيا تصل 21.. سلطات أردوغان تلاحق 242 شخصًا تحدثوا عن كورونا عبر السوشيال ميديا.. مسئول طبى بتركيا يكشف عدم جاهزية المستشفيات لاختبار الفيروس.. والمجلس العلمى: حذرنا الرئيس من كورونا ولم يهتم

تزداد حالات الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا يوما تلو الآخر، فبحسب إعلان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بواقع 12 شخصًا أمس السبت ليصل إلى 21 حالة، فى حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 277 ليصل الإجمالى إلى 947.

أوقفت السلطات التركية أكثر من 60 شخصاً ـ وفق صحيفة الزمان المعارضة ـ بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس “كورونا” الآخذ في الازدياد داخل تركيا، وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.

وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر : وجدنا 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصاً، ودون تقديم المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال والبحراوى لسخريتهم من تعليمات مواجهة كورونا

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغا للنائب العام بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانه بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الجباره من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.

وأضاف البلاغ، أن مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفاً أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأت البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.

وصول طائرة شحن مصرية تحمل مليون قناع لمساعدة إيطاليا لمواجهة كورونا.. صور

وصلت مطار مالبينسا بإيطاليا ، صباح اليوم الأحد ، طائرة شحن جوي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل مستلزمات طبية وقائية.

وتحمل الشحنة نحو مليون قناع واقي من مصر للجانب الإيطالي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وسوف يتم إرسالهم إلى منطقة لومباردي الإيطالية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت الهيئة فى بيان، الجمعة: "بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

"الكتب المعقمة للجميع" فى سيناء.. توزيعها على الشباب "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المعارض.. وأصحاب المبادرة: هدفنا تعزيز الإجراءات الوقائية للحماية من "كورونا".. ومساعدة الشباب على تنمية هواية القراءة.. صور

"القراءة فى زمن كورونا هى الحل".. شعار مجموعة من شباب شمال سيناء المعنيين بنشر الثقافة والوعى فى أرجاء المحافظة، والذين استطاعوا أن يغيروا مسار فعاليات معرض للكتاب، كان مقررا لخدمة توصيل الكتب لمن يطلبها بعد تعقيمها وتجهيزها لتصبح جاهزة للقراءة بدون مخاوف وبدون حاجة للتنقل للمعارض ومكابدة مخاطر الزحام .

قالت الروائية إسراء عبدالحميد ، إحدى المنفذات للمبادرة ، إنه بعد انتهاء فعاليات معرض الكتاب الثانى بالعريش، كانت لدينا مشروع لإكمال المعرض في الجامعات بالعريش لكن توقف كل شىء بعد تفشي وباء الكورونا عالميا ، وتفعيل الاجراءات الاحترازية ، وكان بينها قرار وقف الدراسة فقررنا استئناف ما بدأنا فيه باستحداث فكرة معرض كتاب اونلاين بالتنويه عن الكتب المتاحة عبر الصفحة الخاصة بالمعرض علي الفيس بوك ويتم توصيلها للقارئ

المبادرة: هدفنا تعزيز الإجراءات الوقائية للحماية من "كورونا".. ومساعدة الشباب على تنمية هواية القراءة.. صور



"القراءة فى زمن كورونا هى الحل".. شعار مجموعة من شباب شمال سيناء المعنيين بنشر الثقافة والوعى فى أرجاء المحافظة، والذين استطاعوا أن يغيروا مسار فعاليات معرض للكتاب، كان مقررا لخدمة توصيل الكتب لمن يطلبها بعد تعقيمها وتجهيزها لتصبح جاهزة للقراءة بدون مخاوف وبدون حاجة للتنقل للمعارض ومكابدة مخاطر الزحام .

قالت الروائية إسراء عبدالحميد ، إحدى المنفذات للمبادرة ، إنه بعد انتهاء فعاليات معرض الكتاب الثانى بالعريش، كانت لدينا مشروع لإكمال المعرض في الجامعات بالعريش لكن توقف كل شىء بعد تفشي وباء الكورونا عالميا ، وتفعيل الاجراءات الاحترازية ، وكان بينها قرار وقف الدراسة فقررنا استئناف ما بدأنا فيه باستحداث فكرة معرض كتاب اونلاين بالتنويه عن الكتب المتاحة عبر الصفحة الخاصة بالمعرض علي الفيس بوك ويتم توصيلها للقارئ





مجلة أمريكية تستعين بتعاليم النبى محمد لمواجهة كورونا:أول من دعا للحجر الصحى



Newsweek المجلة الأمريكية استعرضت فى تقرير لها أهمية إجراءات الحجر الصحى للوقاية من الأمراض والأوبئة بشكل عام، والوقاية من فيروس كورونا المنتشر عالميا بشكل خاص، أكدت فيه أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من الفيروسات في وقت انتشارها.

Newsweek أكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للبقاء في المنازل مثلما يحدث في زماننا هذا من حجر صحى والذى ينادى بها خبراء الصحة الآن للوقاية من فيروس كورونا.