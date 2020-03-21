92 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

كتب محمد عبد العظيم

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، تسجيل 92 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول دول العالم.

وعلى جانب أخر أعلنت قوات الجيش الفرنسي، اليوم السبت عن البدء فى تجهيز مستشفيات ميدانية للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا.

وفي ظل تطبيق حظر التجوال داخل العاصمة الفرنسية باريس، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت شوارع العاصمة الفرنسية خالية من السكان والسائحين في ظل الالتزام بهذا القرار.

وفيما سجلت السلطات الصحية فى فرنسا 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 450 بزيادة 21 فى المئة وهى زيادة أقل حدة منها فى اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.

وأضاف جيروم سولومون مدير وكالة الصحة فى مؤتمر صحفى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 12612 حالة من 10995 أمس، بزيادة 15 فى المئة خلال 24 ساعة.

وقال سولومون إن 1297 شخصا فى حالة خطيرة ويحتاجون إلى أجهزة الإنعاش بارتفاع 16 فى المئة مقارنة مع أمس.

وفيما بدأت الأردن في حظر التجوال من اليوم السبت، حيث اصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى أشعار آخر.