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بسبب الحصول على 35% فقط من مستحاقتهم..

16 عضو باتحاد العاملين بـ"استصلاح الأراضى" يقاضون رئيس اتحاد المساهمين

السبت، 21 مارس 2020 07:36 م
16 عضو باتحاد العاملين بـ"استصلاح الأراضى" يقاضون رئيس اتحاد المساهمين المحكمة الاقتصادية ـ أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الاراضى "، ضد الشركة ورئيس اتحاد المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى، وشركة "إيجى ترند للاستشارات المالية"، لجلسة 14 أبريل المقبل.

 

وأوضحت الدعوى رقم 105 لسنة 11 قضائية، أن كلًا من "حمتو فخرى اسماعيل- سيد عبد الحليم احمد- زينب محمد يوسف- سيد عبد الحليم احمد- جيوشى ابو اليزيد عبد المعبود- نشأت اسحاق شحاته- عبد الله حسن العزب- محمد عبد التواب عبد الستار- سويلم عبده احمد- جمال محمد منصور- اسامه جمال الدين محمد- خديجة محمود عمر- ابراهيم محمد عبد السلام- صلاح الدين يس عبد الرحيم- سلوى سامى مصطفي"، أعضاء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى، أقاموا دعواهم القضائية ضد شركة " إيجى ترند للاستشارات المالية"، ورئيس اتحاد المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وطالبا المساهمين وبصفة مستعجلة بوقف المعلن إليه بصفته عن استكمال كافة أعمال تصفية أموال أعضاء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة، وإلزام المدعى عليه الثانى بصفته المصفى لأموال الاتحاد بتقديم كشف حساب للطالبين عن ما قام به من أعمال بشأن استيفاء حقوق الاتحاد لدى الغير، وما له من مستحقات وما عليه من ديون وعن سبب صرف 35% فقط من قيمة مستحقاتهم، وانتداب أحد السادة الخبراء لتقدير قيمة حصص الطالبين فى رأس المال، وإلزام المدعى عليه الثانى بهذا التقدير مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصروفات ومقابل الأتعاب.

 

وقررت المحكمة الاقتصاديةن تأجيل الدعوى رقم 105 لسنة 11 قضائى، المقامة من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الاراضى "، ضد الشركة ورئيس اتحاد المساهمين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى، وشركة "إيجى ترند للاستشارات المالية"، لجلسة 14 أبريل المقبل لحضور المدعيين بشخصهم.


المحكمه الاقتصاديه

الشركه العامه لاستصلاح الزراعى

إيجى ترند للاستشارات الماليه

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

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