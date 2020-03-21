وزير الشئون الإسلامية السعودى: مخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حرام

كتب - إسماعيل رفعت

حث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات وتطبيق الاجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيراً إلى أن العمل وفق الاجراءات التي تصدرها الجهات الرسمية مسئولية مجتمعية وواجب شرعي والتفريط يعرض للمرض والهلاك والأثم للمفرط، مؤكدا ان التفريط في اتخاذ الاجراءات ضد كورونا من شأنه تعريض النفس والغيرللمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله.

وقال الوزير السعودى، فى بيان له، أحث اخواني واخواتي من المواطنين والمقيمين,الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، ومن أهمّها البقاءبالمنازل عملاً بالمسؤولية الواجبة شرعاً.

وبين الوزير آل الشيخ أن التفريط في ذلك من شأنه تعريض النفس والغيرللمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله، مضيفاً حمانا الله وإياكم من كل مكروه،وحفظ بلادنا من الأوبئة.

يشار الى أن وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصاتها الرقمية وبوابتها الالكترونية تشارك بمجموعة كبيرة من التغريدات الإرشادية والتوعوية ومقاطع الفيديو التي تتضمن أقوال العلماء في التعامل مع الوباء وفق مقتضيات الشرعية الإسلامية .

فيما شارك الوزير آل الشيخ بالهاشتاج #كلنا_مسؤول البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة #فايروس_كورونا، الذي بلغ الترند العالمي مساء اليوم عبر منصة تويتر بمشاركة أمراء ووزراء وقيادات ومسئولين وعموم الشعب السعودي، في إشارة للوعي المجتمعي لمنع انتشار فايروس كورونا .