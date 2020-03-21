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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على فحص يكشف كورونا خلال 45 دقيقة

السبت، 21 مارس 2020 08:07 م
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على فحص يكشف كورونا خلال 45 دقيقة مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، السبت، موافقتها على فحص جديد لفيروس كورونا المستجد يكشف وجود المرض من عدمه خلال 45 دقيقة تقريبا، وذلك حسبما أفادت "CNN عربية".

 

ووافقت الهيئة على فحص يكشف عن كورونا في جسد الإنسان ويمكن استخدامه فى الموقع الذى يوجد به الشخص، وبمقدوره الكشف عن الفيروس خلال 45 دقيقة تقريبا.

 

وصدر الترخيص الجمعة على أن يتم شحن أدوات هذا الفحص الأسبوع المقبل، وفقا لبيان صادر عن الشركة المصنعة للفحص.

 

وتجري دول العالم فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، لكنها عادة ما تطلب من الأفراد التزام الحجر المنزلي لمدة تتجاوز الـ14 يوما حتى وإن جاءت نتائج الفحوصات سلبية.

 

يذكر أن عددا كبيرا من المصابين بهذا الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض، إلا بعد فترة من الزمن وهو ما يصعب مهمة الجهات الصحية في رصد هذا الفيروس.

 


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