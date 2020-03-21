اليوم السابع
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"هارفارد للصحة العالمية": النظام الصحى الأمريكى غير مهيأ للتعامل مع كورونا

السبت، 21 مارس 2020 06:23 م
"هارفارد للصحة العالمية": النظام الصحى الأمريكى غير مهيأ للتعامل مع كورونا فيروس كورونا المستجد
ريهام عبد الله

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دعا آشيش جا، مدير "معهد هارفارد للصحّة العالمية" Harvard Global Health Institute، إلى تطبيق حجرِ صحي كامل فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تزايد حالة الرعب من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصف نظام الرعاية الصحية الأمريكى   بأنه "غير مهيّأ" للتعامل مع الوباء.

وأكد آشيش في حديث أجراه معه برنامج "مورنينج جو" والذى يبث على شبكة "إن بي سي" الأميركية، أن المستشفيات وغرف الطوارئ ليست جاهزة، قائلا:" هناك خياران أمامنا، إما يمكننا تطبيق حجر صحّي وطني الآن لمدة أسبوعين، كي نتمكّن من الإمساك بزمام الأمور ومن ثمّ نعاود تقييمها، أو يمكننا الانتظار أسبوعاً آخر، وعندها ستكون الأمور فظيعة حقّاً، بحيث قد نُضطّر إلى ذلك"، وفقا لصحيفة "اندبندنت البريطانية".

وطالب آشيش المواطنين الأميركيين، على تنفيذ نصيحة الدكتور أنطونى فاوسى، بشأن التباعد الاجتماعى، مشددا على ضرورة البقاء فى المنزل، والبعد عن التجمعات العامة، وعدم ارتياد المطاعم والحانات وأماكن التجمعات البشرية.

وشدد مدير "معهد هارفارد للصحّة العالمية"، على أن الأمر سيكون شديد الصعوبة وقاسياً جدّاً من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البديل سيكون أكثر تدميرا على الصعيد الاقتصادى، واصفا الوضع بـ"المعقد".

 


كورونا

الولايات المتحدة الامريكية

فيروس كورونا

معهد هارفارد للصحة العالمية

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