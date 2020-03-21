اليوم السابع
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نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة على المقاهى لمصادرة الشيشة.. صور

السبت، 21 مارس 2020 07:17 م
نائب محافظ بورسعيد يقود حملة مكبرة على المقاهى لمصادرة الشيشة.. صور حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة
بورسعيد – السيد فلاح

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قاد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة على المقاهى والكافتيريات، لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالغلق في السابعة مساء ومنع الشيشة، بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

 

وشدد عمرو عثمان، خلال جولته التي رافقه فيها السعيد رخا، رئيس حى الزهور، على عدم استخدام الشيشة نهائيا، واستعمال أكواب بلاستيكية لتقديم المشروبات، ومنع استخدام الاكواب الزجاجية نهائيًا.

 

وأكد نائب محافظ بورسعيد، عدم وجود تجمعات داخل المقاهي، على أن تكون المسافة بين الجالسين متر علي الاقل، ويتزامن ذلك مع أعمال التطهير بصورة دورية، والتهوية الجيدة للأماكن.

 

وأضاف، "عثمان"، أنه من يقوم بمخالفة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية والوقائية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتخاذ إجراءات رادعة ضده، وذلك حفاظا على صحة أهالينا بمحافظة بورسعيد.

 

وناشد "عثمان"، المواطنين بعدم الشرب في اكواب زجاج منعا لانتشار العدوى، وأخذ الحيطة والحذر في التعامل بين بعضنا البعض، لافتا إلى ضرورة الوغى والتثقيف للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أجرى اليوم السبت جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمخابز المحافظة للتعرف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها في إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (1)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (2)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (3)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (4)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (5)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (6)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (7)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة 
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة (8)
حملة مكبرة على المقاهى وعقوبات رادعة

 


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نائب محافظ بورسعيد

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