اليوم السابع
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نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية والمقاهى.. صور

السبت، 21 مارس 2020 12:59 ص
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية والمقاهى.. صور نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية
الدقهلية - شريف الديب

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شنت محافظة الدقهلية، برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ، حملة مكبرة بنطاق حى غرب وشرق ومركز المنصورة ومدينة طلخا، بمشاركة سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مشاركة 5 لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة. 

 

شملت الحملة المرور على كافة شوارع مدينة المنصورة وشوارع مركز المنصورة  ومدينة طلخا. 
 
 
وأشاد "الشيخ" بالتعاون الكامل لأصحاب المحلات والمقاهي والالتزام بالتعليمات ووعيهم الكامل وحرصهم على حياتهم وحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة وقائمة بالتوازى مع مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة. 
 
 
وأكد نائب المحافظ، أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر فترة احترازية مؤقتة للوقاية من هذا الفيروس وستعود الحياة الي طبيعتها مرة أخرى، مناشدا أبناء محافظة الدقهلية بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره.
 
 
كما قام رؤساء مجالس المدن المختلفة بعمل حملات، على المحلات وتم إغلاق كل المخالفين. جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المقاهي والمحلات ابتداء من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا فى إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كرورنا ومنع التجمعات حفاظا علي صحة المواطنين.
 
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (1)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (2)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (3)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (4)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (5)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (6)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (7)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (8)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (9)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (10)
 
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (11)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (11)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (12)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (12)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (13)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (13)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (14)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (14)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (15)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (15)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (16)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (16)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (17)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (17)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (18)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (18)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (19)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (19)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (20)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (20)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (21)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (21)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (22)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (22)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (23)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (23)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (24)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (24)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (25)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (25)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (26)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (26)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (27)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (27)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (28)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (28)

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (29)
نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لغلق المحلات التجارية (29)
 

الدقهلية

غلق المحلات بالدقهلية

فيروس كورونا

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