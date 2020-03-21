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نائب الرئيس الأمريكى: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى أكثر من 19 ألفا بالبلاد

السبت، 21 مارس 2020 07:42 م
نائب الرئيس الأمريكى: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى أكثر من 19 ألفا بالبلاد نائب الرئيس الأمريكي
كتب عامر مصطفى

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أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 19393، موضحاً أن خطر الإصابة بكورونا يصبح قليلا إذا اتبعنا الإرشادات الطبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس.

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

 

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قالت إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

 

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

 

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".


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