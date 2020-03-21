مديرية تموين الأقصر تعلن عدم تلقي شكاوى ورقية بإدارات خدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تقرر عدم تلقي أية شكاوى ورقية، والتي كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة المواطنين والشكاوى بديوان عام المديرية والمكاتب التابعة لها، على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - يأتي هذا الإجراء بناء على التواصل والتنسيق بين المديرية ومسؤولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بعدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين، للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط، خاصة وأن أغلب المترددين على إدارات خدمة المواطنين المتقدمين بالشكوى من كبار السن والمرضى.

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملات التى خرجت على مدار الـ24 ساعة الماضية، نجحت فى تحرير 83 محضرا ومخالفة تموينية تشمل توقف مخبز بلدي وعدم إعلان عن الأسعار وفراخ بانيه منتهية الصلاحية، كما أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 سلع مجهولة المصدر(ضبط عدد 1000 سرنجة حقن متنوعة وعدد 4 جركن بيتادين كل جركن يزن 5 لتر لدي محل مستلزمات طبية - 10 زجاجة كحول طبيعي 70% مطهر و 400 سرنجة حقن متنوعة - 24 لتر كحول مجهول المصدر لدي محل مستلزمات طبية، و2 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و7 عدم وجود شهادة صحية، و2 عدم نظافة مخبز بلدي، و9 ذبح خارج السخانة، و2 تجميع بنزين بمقدار 90 لتر، و3 استخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض، و6 خبز غير مطابق المواصفات، و5 عدم وجود فواتير ( 50 علبة سجاير بوكس بدون فواتير- 480 اختبار حمل – 4 كرتونة بإجمالي 500 ماسك تنفس – 2 كرتونة بلاستر طبي بإجمالي 160 علبة – 2 كرتونة جهاز وريد بإجمالي 750 - 6 بستلة بسكويت – 12 زجاجة زيت – 4 لفة سكر – 2 كرتونة بسكويت كيك – 1 كرتونة بإجمالي 6 زجاجة ديتول – 122 كمامة طبية – 26 علبة اسبراى – 3 زجاجة كحول)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.