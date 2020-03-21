محمود عشماوى: ضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة فى مصر للكيماويات..فيديو

كتب عبد الحليم سالم

كشف اللواء محمود عشماوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن تحديث وتطوير الشركة لم يشمل إلا وحدة الخلايا فقط، حيث لم تشهد الشركة لا تطويرا ولا تحديثا منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه تم تحديث وحدة الخلايا عام 2017.

وأضاف عشماوى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم ضخ نحو 150 مليون جنيه استثمارات جديدة، لأنه من المهم تطوير بعض خطوط الإنتاج الأخرى، مثل وحدة المبخرات، ووحدة "زيرو سبعين"، علاوة على توفير بعض قطع الغيار الجديدة ،لأنها منذ فترة طويلة لم يتم رفع كفاءتها ، ولم يتم عمل إحلال وتجديد لها ،وهى تحتاج لذلك .

وحول المشروعات الجديدة التى ستنفذها الشركة مستقبلا ، أوضح اللواء محمود عشماوى ، إنه يتم دراسة 4 مشروعات جديدة للتفصيل بينها ، بحيث نضيف منتج جديد للشركة إضافة إلى إنتاج الصويا والكلور ، موضحًا إنه سيتم اختيار مشروع " كلورو بارفين" من بين المشروعات الأربعة لانه الأنسب حاليا للشركة.

جدير بالذكر أن الشركة تشهد زحاما كبيرا لشراء الكلور منذ عدة أيام ،نتيجة ارتفاع الإقبال عليه بسبب انتشار كورونا .

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ستخفض المصروفات الشهرية بقيمة 940 ألف جنيه من انخفاض تسعير الكهرباء والغاز الطبيعي.