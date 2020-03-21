محال الزهور فى لبنان تفتح أبوابها بمناسبة عيد الأم لكن لم يأت أحد

بيروت (رويترز)

عقمت إيمان طعمة محل الزهور الذى تمتلكه فى بيروت وطهرت جميع النباتات وأعلنت أنها ستوصل الطلبات للمنازل بمناسبة عيد الأم اليوم السبت لكن لم يأت أحد تقريبا ولم يطلب أحد شيئا لأن لبنان فى حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقالت طعمة لرويترز إنها نشرت إعلانات تقول إن الناس لا يحتاجون للحضور وإن المحل مستعد لتوصيل الزهور إلى المنازل بعد تعقيمها لكن على الرغم من كل ذلك ظل الناس خائفين، وبجوار المحل بقيت باقات الزهور من مختلف الألوان وقد كتبت عليها عبارات الحب للأم دون أن يمسسها أحد.

وأعلنت الحكومة اللبنانية إغلاق معظم البلاد منذ أيام على أمل كبح جماح فيروس كورونا الذى أصاب 206 أشخاص إلى الآن توفى منهم أربعة، وفاقم ذلك متاعب دولة تعانى من أزمة اقتصادية تسببت فى ارتفاع الأسعار وتقليص الوظائف.

ورغم أن المزارعين من منتجى الزهور والحبوب قالوا إنهم حصلوا على استثناء من الإغلاق فى عيد الأم، وهو من أكثر المناسبات التى تدر دخلا، فإن القيود والمخاوف من فيروس كورونا جعلت معظم الناس يبتعدون.

ويعتبر عيد الأم فى العادة أهم يوم فى السنة بالنسبة لموزع الزهور نضال أبى حسين لكن مزرعته خاوية الآن إلا من عدد قليل من العمال الذين يضعون قفازات فى أيديهم وكمامات على وجوههم، وقال أبى حسين إن الدولة أغلقت المتاجر وإن الإنتاج كله أُلقى فى صناديق القمامة وإن الخسائر بالملايين.

وأغلق رمزى طقوش محله وعرض الزهور عن طريق الإنترنت فقط هذا العام لكنه قال إن الناس رغم ذلك خائفة من دخول الزهور بيوتها. وأضاف أنه يعرف كثيرا من الأمهات طلبن من أبنائهن ألا يأتوا للزيارة لأنهن خائفين عليهم وعلى أنفسهن من الفيروس.