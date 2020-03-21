محافـظ المنوفية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى، نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ووكيلة المديرية وعميد كلية الطب ومدير الطب الوقائى وممثل من التضامن الاجتماعى.
وأوضح المحافظ، أن اللجان برئاسة مدير الإدارة الصحية كل فى نطاقه ونائب رئيس المدينة ومدير الطب الوقائى، و2 أطباء وعدد من المتطوعين، وسيتم توفير سيارة من كل مجلس مدينة لتسهيل مأمورية اللجان.
وناشد محافظ المنوفية، رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالوقوف صفاً واحداً وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتكاتف حتى نعبر هذه الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما ناشد محافظ المنوفية، أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه للتعامل الفورى معها حفاظاً على صحة المواطنين ويتم الإبلاغ عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية:. "2222035 - 2224899 - 2239804".
وكان أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم غلق 266 مركزا تعليميا و33حضانة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
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