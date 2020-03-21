محافـظ المنوفية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وفى حالة ظهور أى أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى، نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ووكيلة المديرية وعميد كلية الطب ومدير الطب الوقائى وممثل من التضامن الاجتماعى.

وأوضح المحافظ، أن اللجان برئاسة مدير الإدارة الصحية كل فى نطاقه ونائب رئيس المدينة ومدير الطب الوقائى، و2 أطباء وعدد من المتطوعين، وسيتم توفير سيارة من كل مجلس مدينة لتسهيل مأمورية اللجان.