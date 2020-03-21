اليوم السابع
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محافظ بني سويف: اثق في وعي المواطن والتزامه ومساهمته في مواجهة الفيروس

السبت، 21 مارس 2020 04:58 م
محافظ بني سويف: اثق في وعي المواطن والتزامه ومساهمته في مواجهة الفيروس محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أهاب محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى بكل المواطنين بضرورة الاهتمام والالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة، وأن الجميع يجب عليه التضافر والتعاون في سبيل إنجاح خطة الدولة لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس، مؤكدا على ثقته في وعي المواطن السويفي خاصة في تقليل التجمعات والالتزام بالتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود أجهزة المحافظة بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد ،حيث تكثف الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها الموسعة لمتابعة التزام كافة المحال والأسواق العامة الوارد بشأنها قرار رئيس مجلس الوزارء بتحديد مواعيد غلقها من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا ، للتخفيف من التجمعات وتقليل احتمالية العدوى بالفيروس أو انتشاره

حيث شدد المحافظ  فى بيان له اليوم السبت على استمرار حملات الرقابة والمتابعة وتطبيق القانون على المخالفين،مع أهمية التوعية بضرورة هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، ضمن خطة شاملة تشمل كافة الجوانب تنفذها الدولة بكل أجهزتها المعنية والمعاونة بجانب مؤسسات المجتمع المدني وكل فئات المجتمع

وراجع محافظ بني سويف مع المختصين الموقف الحالي لأعمال تطهير المصالح الحكومية والمساجد والكنائس والأسواق العامة ، حيث تواصل الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الصحة والمجتمع المدني باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ، مع دعم مبادرات مجتمع مدني وشبابية لتطهير وتعقيم الأسواق العمومية

حيث طالب محافظ بني سويف بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة الجمعيات الأهلية التي تنتشر في كل قرية وعزبة ، والرائدات الريفيات ، والشباب المتطوع ، بزيادة جهود التوعية ومحاولة الوصول لأكبر عدد من المواطنين

واستعرض المحافظ مع اللجان المختصة بالمرور على سناتر الدروس الخصوصية بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان الغلق لكل السناتر ، حيث تم حتى الأن غلق أكثر من 200 سنتر ، مع متابعة مستمرة بالمدن والقرى لغلق أي سنتر لم يكن قد أدرج في الحصر الذي أعدته مديرية التربية والتعليم ، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ،ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

كما استعرض محافظ بني سويف نتائج حملات الرقابة على الأسواق لمنع كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، وكافة الاشتراطات الصحية ،وصلاحية السلع ، ومنع كافة أشكال احتكار السلع خاصة السلع التي تشهد هذه الفترة زيادة في الطلب عليها مثل المطهرات ومستلزمات الوقاية ، والاطمئنان بشكل دائم على توافر السلع الاساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة

 

 


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