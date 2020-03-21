اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يحرر محضر مخالفة لصيدلية لعدم وجود الصيدلى .. صور

السبت، 21 مارس 2020 10:08 م
محافظ المنيا يحرر محضر مخالفة لصيدلية لعدم وجود الصيدلى .. صور جولة المحافظ المفاجئة
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مخالفة لإحدي الصيدليات لعدم وجود صيدلي، ووجود مستحضرات طبية مجهولة المصدر، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ مساء اليوم بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجاري.
 
وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات.
 
ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
 
ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
 
 
جولة المحافظ المفاجئة (1)
جولة المحافظ المفاجئة 
جولة المحافظ المفاجئة (2)
جولة المحافظ المفاجئة 
جولة المحافظ المفاجئة (3)
جولة المحافظ المفاجئة 
جولة المحافظ المفاجئة (4)
جولة المحافظ المفاجئة 

 


اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار المنيا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة