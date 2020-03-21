محافظ المنيا يحرر محضر مخالفة لصيدلية لعدم وجود الصيدلى .. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

حرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مخالفة لإحدي الصيدليات لعدم وجود صيدلي، ووجود مستحضرات طبية مجهولة المصدر، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ مساء اليوم بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجاري.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.