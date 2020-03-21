محافظ الشرقية: لم نسجل إصابات بكورونا.. وغرامات على المخالفين لقرار الغلق

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه يطمئن أهالى الشرقية بأن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها للحد من انتشار كورونا.

وأضاف محافظ الشرقية خلال لقائه مع مراسل برنامج على «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بالحد من العمالة بنسبة 50 %.

وتابع محافظ الشرقية، أن العاملين في الحقل الصحي يقدمون مجهود خرافي، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، وهناك خطة واضحة للتعامل مع الحالات التي يثبت إصابتها ونقلها فورا للعزل.

وأشار الدكتور ممدوح غراب، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات مع أحد المقاهى التى رفض صاحبها الالتزام بقرار الغلق، وتم تشميعها ومصادرة أدواتها وفرض غرامة ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تلجأ للرائدات الريفيات في القرى لأن لهم ثقل في القرى وسيدات القرى يستمعون لهم، وذلك لتوعية السيدات في القرى بخطورة فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تقرها المحافظة.