اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: نفذنا قرار غلق المحال والمساجد فور صدورها

السبت، 21 مارس 2020 10:09 م
محافظ أسيوط: نفذنا قرار غلق المحال والمساجد فور صدورها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل مواطن لابد أن يلتزم بقرارات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى لأن ذلك خير على الجميع، لافتا إلى أن القرارات نفذت فور صدورها الخاصة بغلق المساجد.

 

وأضاف محافظ أسيوط، فى مداخلة مع الاعلامى محمد الباز، فى برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية وخاصة التى شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتنفيذ تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين.

 

وأكد أن المحافظة تقوم بعمل إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من سلسة من الإجراءات الوقائية وتكثيف التوعية بطرق الحماية وتوزيع الملصقات والإرشادات لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، لافتا إلى أن الأوضاع مستقرة في المحافظة، ويجري التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه قد تلقى بيانًا من مديرية الصحة بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال اكتشاف حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجدة من أبناء محافظة أسيوط بشأن وجود بعض الحالات الايجابية لفيروس كورنا المستجد، مشيدا بالإجراءات الاحترافية التى اتخذتها المديرية في التعامل مع الحالات الإيجابية.

 

 


اسيوط

محافظه اسيوط

محافظ اسيوط

كورونا

فيروس كورونا

غلق المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا: نتصدى للسوق السوداء فى الأدوية ووسائل التعقيم

السبت، 21 مارس 2020 09:59 م

رئيس الطائف الإنجيلية: الكنائس أغلقت أنشطتها الروحية حتى نهاية مارس

السبت، 21 مارس 2020 09:59 م

ميلان يعلن إصابة باولو مالدينى ونجله بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:57 م

أردوغان يعاقب شعبه.. وزارة التعليم التركية تهدد المعلمين بقطع الأجور حال توقف الدراسة

السبت، 21 مارس 2020 09:56 م

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:55 م

مؤسسة ماعت: تركيا تمارس تمييزًا وقمعًا ضد الأقليات على أراضيها

السبت، 21 مارس 2020 09:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة