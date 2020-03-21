محافظ أسيوط: نفذنا قرار غلق المحال والمساجد فور صدورها

ماجد تمراز

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل مواطن لابد أن يلتزم بقرارات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى لأن ذلك خير على الجميع، لافتا إلى أن القرارات نفذت فور صدورها الخاصة بغلق المساجد.

وأضاف محافظ أسيوط، فى مداخلة مع الاعلامى محمد الباز، فى برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية وخاصة التى شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتنفيذ تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد أن المحافظة تقوم بعمل إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من سلسة من الإجراءات الوقائية وتكثيف التوعية بطرق الحماية وتوزيع الملصقات والإرشادات لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة، لافتا إلى أن الأوضاع مستقرة في المحافظة، ويجري التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أنه قد تلقى بيانًا من مديرية الصحة بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال اكتشاف حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجدة من أبناء محافظة أسيوط بشأن وجود بعض الحالات الايجابية لفيروس كورنا المستجد، مشيدا بالإجراءات الاحترافية التى اتخذتها المديرية في التعامل مع الحالات الإيجابية.