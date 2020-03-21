اليوم السابع
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ماذا تفعل اذا تعاملت مع شخص يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا؟

السبت، 21 مارس 2020 10:00 ص
ماذا تفعل اذا تعاملت مع شخص يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا؟ اجراءات احترازية لمواجهه كورونا
كتبت هند عادل

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تتنتشر العدوى بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط بشخص مصاب بالفيروس أو التعرض لأسطح ملوثة بفيروس كورونا أو التعرض لرذاذ شخص يحمل الفيروس أثناء العطس أو السعال، ويجب التعرف على الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاتصال بشخص يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الصينية . 

اجراءات يجب أن تقوم بها بعد الاتصال بشخص يشتبه بإصابته بكورونا :
 

1- فى حاله ظهور أيه أعراض للأشخاص الذين نتصل بهم مباشرا يجب ابلاغ المستشفي فورا ثم يتوجه الشخص بنفسه فورا على سبيل الوقاية.

2- فى الطريق إلى المستشفي يتوجب على المرضى أو المخالطين لهم ارتداء أقنعة الوجه الطبية الواقية .

3- يجب تجنب وسائل النقل العام وقد يكون اللجوء لاستدعاء سيارة اسعاف أو استخدام سيارة خاصة من الوسائل الجيدة لمنع انتقال العدوى لأى شخص لحين التأكد من أن الشخص المخالط لأى حاله مشتبه بها يحمل الفيروس من عدمه.

4- عند الاتصال الوثيق بالمرضى أو المشتبه به يجب الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي وتنظيف اليدين جيدا.

5- البقاء بعيدا عن الاشخاص الآخرين قدر الإمكان بمسافة متر على الاقل عند الوقوف أو الجلوس أثناء التوجه الى المستشفي لإجراء الفحوصات.

6- يجب تنظيف وتطهير أى سطح ملوث بإفرازات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم كرذاذ السعال والعكس بمطهر يحتوى على كلور مخفف.

7- يمنع رش المطهرات فى الغرفة التى كان الشخص المشتبه به أو المخالطين له بالمطهرات ولكن مسح الاسطح بهذه المطهرات.

8- مسح مقابض الأبواب والهواتف المحمولة والأثاث بالكحول والمطهر.


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