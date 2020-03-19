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ما الطرق الصحيحة للحفاظ على جهازك التنفسى من عدوى كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 م
ما الطرق الصحيحة للحفاظ على جهازك التنفسى من عدوى كورونا؟ فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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مع انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، يجب أن يتبع الجميع طرق الوقاية، سواء كان الأمر يتعلق بارتداء الأقنعة أو استخدام المطهرات أو غسل اليدين، لكن أفضل طريقة للوقاية من كورونا هي الحفاظ على نظافة جهازك التنفسي، حيث قد ينتشر فيروس كورونا COVID-19 من انتقال القطرات المعدية من شخص إلى آخر، لذا يجب اتباع طرق النظافة الصحيحة لجهازك التنفسي.

طرق النظافة الصحيحة لوقاية جهازك التنفسي من فيروس كورونا
 

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ممارسة النظافة التنفسية وتجنب انتشار العدوى، في حالة مرضك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

قم بتغطية فمك
 

قم دائمًا بتغطية فمك أثناء العطس أو السعال، أفضل طريقة للسعال أو العطس هي تغطية فمك بمرفقك، وتجنب استخدام المنديل لأنه يصبح مكانًا لتكاثر البكتيريا والفيروسات، ينتشر فيروس كورونا COVID-19 من خلال قطرات ، وبالتالي من الأفضل تغطية أنفك وفمك أثناء العطس أو السعال.

استخدم المناديل
 

احمل دائمًا بعض المناديل معك عندما تخرج، حيث يجب العطس أو السعال في المناديل والتخلص منها في مكان آمن، حيث يمكن استخدام المناديل ورميها، وبالتالي منع انتشار البكتيريا والفيروسات.

بعد التخلص من المناديل المستعملة، يجب عليك دائمًا غسل يديك بالصابون أو استخدام المطهر لغسل أي جراثيم.

حافظ على المسافة بينك وبين الآخرين
 

عندما يسعل شخص ما أو يعطس، تخرج بضع قطرات من فمه أو أنفه الذي قد يحتوي على الفيروس، إذا كنت تقف بالقرب من شخص ما، فقد تصاب بالفيروس لأن قطرات السعال أو العطس تقع عليك، مما يجعلك تصاب بالمرض.

أفضل طريقة لتجنب هذا الموقف هي الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من أي شخص في مكان مزدحم.

 إذا كنت تعاني من السعال أو البرد ، يجب عليك ارتداء قناع لتجنب انتشار العدوى.

تجنب لمس الفم والأنف
 

تلمس أيدينا عددًا من الأسطح طوال اليوم، نلمس وجهنا دون علم ونفرك أعيننا ونلمس أنوفنا بتلك الأيدي، مما ينقل العدوى، حيث ان الأنف والفم والعين هي أسهل طريقة لدخول الفيروس إلى جسمك.

من أجل حماية نفسك من COVID-19 ، يجب عليك تجنب لمس فمك أو أنفك أو عينيك، اغسل يديك على فترات منتظمة طوال اليوم، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

 


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