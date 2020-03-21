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كولومبيا تفرض حظر تجوال من الثلاثاء المقبل للحد من انتشار كورونا

السبت، 21 مارس 2020 09:43 ص
كولومبيا تفرض حظر تجوال من الثلاثاء المقبل للحد من انتشار كورونا الرئيس إيفان دوكى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، اليوم السبت، دخول بلاده العزل الصحى الإجبارى، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وذلك بداية من الثلاثاء المقبل وحتى 13 أبريل.

وكتب دوكى، عبر حسابه الرسمى على انستجرام: "فى إطار حالة الطوارئ فى البلاد، سنطبق العزل الإلزامى الوقائى لجميع الكولومبيين اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، 24 مارس، الساعة 11:59 مساءً، حتى يوم الاثنين 13 أبريل، الساعة 00:00 صباحًا".

كولومبيا
كولومبيا

وأوضح دوكى: "يسعى هذا الإجراء إلى حماية أنفسنا كمجتمع من خلال ضمان الإمدادات الغذائية، والحصول على الأدوية وتوفير الخدمات العامة الأساسية الكافية، وكذلك الأشياء الضرورية للمجتمع".

وكان الرئيس دوكى، صرح مؤخرا إن بلاده ستغلق حدودها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 30 مايو لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفقا لإحصاء لرويترز رصدت كولومبيا حتى الآن 54 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

 وكان قد أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، أن بلاده ستغلق حدودها مع فنزويلا فى إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل فنزويلا أول حالتى إصابة مؤكدة بالفيروس، وقال دوكى، فى تغريده عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن حدود بلاده مع الإكوادور ستظل مفتوحة مع زيادة السيطرة والتنسيق فيما بين الدولتين.

وستمنع كولومبيا أيضا، دخول المواطنين الأجانب وغير المقيمين الذين سافروا إلى أوروبا أو آسيا خلال الاسبوعين الماضيين، فيما سيواجه المواطنون الكولومبيون والمقيمون فى البلاد حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما فى حال عودتهم إلى البلاد.


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