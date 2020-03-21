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كنيسة القيامة بالقدس توجه الزوار بالحفاظ على مسافات فاصلة بسبب كورونا

السبت، 21 مارس 2020 07:29 م
كنيسة القيامة بالقدس توجه الزوار بالحفاظ على مسافات فاصلة بسبب كورونا زوار كنيسة القيامة _ صورة أرشيفية
القدس (رويترز)

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حث رجال الدين فى كنيسة القيامة بالقدس المصلين اليوم السبت على الحفاظ على مسافات فاصلة للمساعدة فى محاربة فيروس كورونا، ودعا رجال الدين الزائرين إلى تجنب "التلامس البدنى مثل اللمس وتقبيل الأحجار ولمس مسؤولى الكنيسة وملابسهم".

 

وذكرت الكنيسة فى بيان إنه ينبغى للمصلين عدم الدخول فى جماعات تزيد على عشرة أفراد والحفاظ على مسافات فاصلة لا تقل عن مترين بين كل فرد وآخر، ورغم اقتراب عيد القيامة المزدحم فى الغالب أدت أزمة ظهور فيروس كورونا إلى تراجع حاد فى عدد الزائرين.

 

وأمرت مواقع مقدسة أخرى بإجراءات احترازية شبيهة منها كنيسة البشارة فى الناصرة وبيت لحم، وقصر المسجد الأقصى صلاة الجمعة أمس على المناطق الخارجية المفتوحة بالحرم القدسي.

 

وعند حائط البراق، أصدرت السلطات الدينية تعليمات للزائرين بالامتناع عن إقامة صلوات جماعية أو تقبيل الأحجار، وأعلنت إسرائيل عن رصد 883 حالة إصابة بالفيروس ووفاة شخص. وأكد الفلسطينيون رصد 52 حالة إصابة فى الضفة الغربية بينما لم يعلن قطاع غزة عن أى إصابات.

 

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

كنيسة القيامة

القدس

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