قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.. فيديو

أصدرت الحكومة عدة قرارات وإجراءات احترازية منذ بداية فيروس كورونا، حيث أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى قرارات الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.

- إجلاء المصريين من ووهان الصينية

- تخصيص مستشفى للعزل بكل محافظة

- منع التجمعات وإلغاء الفعاليات الجماهيرية

- تعليق النشاط الرياضي

- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين

- غلق مراكز الدروس الخصوصية

- تعقيم المنشآت الحكومية والخاصة

- منع الشيشة بالمقاهي والكافيهات

- تخفيض العمالة والموظفين بالقطاعين العام والخاص

- وقف حركة الطيران

- عزل العاملين بالمدن السياحية 14 يوما

- خفض سعر الفائدة 3%

- التصالح مع المتعثرين وجدولة القروض

- 6 أشهر سماح لأقساط القروض

- خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع

- 500 جنيه إعانة لعمال اليومية

- إضافة 20% على باقات الإنترنت مجانا

- غلق المولات والمطاعم والمقاهي من 7 مساء إلى 6 صباحا