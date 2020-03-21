فيديو.. تطهير وتعقيم مقرات التجارة والصناعة كإجراء احترازى لمواجهة كورونا

انتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال تطهير وتعقيم المقرات التابعة للوزارة بجاردن سيتى ومدينة نصر وشبرا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى هذا الإجراء بتوجيه من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى قامت بتشكيل لجنة لادارة الازمات بالوزارة تتولى وبصفة يومية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الحكومة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالوزارة والجهات التابعة ، حيث تم الزام العاملين المتواجدين بالمقرات بإرتداء ماسكات الوجه والقفازات ، مع تواجد فرق نظافة لاجراء النظافة الدورية واستخدام المطهرات اللازمة لعمليات التطهير أولاً بأول .

وفى هذا الاطار فقد قامت الوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمقار العمل ، بما يضمن عدم تواجد تجمعات كبيرة من العاملين داخل المكاتب ، واقتصار حضور العاملين على اعداد قليلة لضمان انتظام العمل وعدم توقف اى خدمة مقدمة لمجتمع الأعمال .

وواصل الخط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل في الحمي والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.