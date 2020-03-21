عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا يقفز إلى 1183

(رويترز)

سجلت وزارة الصحة في ماليزيا 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي إلى 1183 وهو من أعلى المعدلات في آسيا. وترتبط أكثر من 700 حالة بتجمع ديني حاشد أقيم في أحد المساجد أواخر الشهر الماضي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الأربعاء الماضى، أن العدد الإجمالى للمصابين بعدوى فيروس كورونا الفتاكة فى ماليزيا حتى الليلة الماضية بلغ 673 حالة من بينها 120 حالة جديدة، وحالتى وفاة و49 متعافياً.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن الوزارة سجلت الأسبوع، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي الجنسية 34 عاماً، من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عاماً، من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.

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