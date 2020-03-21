طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين

قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتين بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك حسبما ورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

ولم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.