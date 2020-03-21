اليوم السابع
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ضبط متهم آخر بواقعة مقتل مسن بشبرا الخيمة للخلاف على الميراث

السبت، 21 مارس 2020 07:45 م
ضبط متهم آخر بواقعة مقتل مسن بشبرا الخيمة للخلاف على الميراث حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة القبض على متهم آخر يدعى "ا.ع.ع"، بواقعة مقتل مسن للخلاف على ملكية منزل ميراث بينهما، وتم التحفظ على المتهم وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وكان أمر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، قرر حبس المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات على الميراث ملكية منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على اداة الجريمة السلاح النارى وإرساله للطب الشرعى للفحص.

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة

 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة المدعو "ا.ن.غ" مزارع مقيم دائرة القسم، إثر طلق نارى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع.ع"،و"ن.ش" مزارعين، ومقيمين محافظة أسيوط ويربطهم بالمجنى علية صلة أقارب، ونشبت بينهما مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على ميراث ملكية منزل، فقام المتهم الأول بأطلاق النيران علية من سلاح نارى "طبنجة" أودت بحياة المجنى عليه.

 

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الأول هو من أطلق النار على المجنى علية بمساعدة المتهم الثانى، تم التحفظ على المتهمين والسلاح النارى المستخدم بالواقعة وهو عبارة عن سلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، قرر حبس المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات على الميراث ملكية منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على اداة الجريمة السلاح النارى وإرساله للطب الشرعى للفحص.

 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.


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القليوبية

اخبار القليوبية

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