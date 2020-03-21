ضبط لحوم مفرومة وبسطرمة غير صالحه للاستهلاك داخل محل حلويات شهير بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت حملة من إدارة تموين بندر المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط كمية من اللحوم المفرومة والبسطرمة وسي فود مجمده مجهولة المصدر غير صالحه للاستهلاك الآدمي، داخل أحد محلات الحلويات الشهيرة بمنطقة شكري القوتلي أول المحلة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على المحلات والمطاعم والأسواق، للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك من عدمه، ومراقبة الأسعار، للحد من جشع التجار.

وقامت حملة برئاسة احمد عبد العاطي مفتش تموين بالإدارة، بالمرور على محل حلويات شهير بمنطقة شكري القوتلي، وبالتفتيش عثر على لحوم مفرومة مجمدة وبسطرمة مجمده واسماك سي فود مجمده مجهولة المصدر وليس لها أي بيانات توضح المصدر وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية، وبفحصها تبين انها غير محتفظة بخواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وأوصت اللجنة بإعدام المضبوطات حسب تقرير الأطباء البيطريين المرافقين للحملة، تحرر المحضر 3241جنح قسم أول المحلة لمخالفة صاحب المحل القرار رقم 517لسنة 86 والقرار الوزاري رقم 113لسنة 94 بحيازة وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من ناحيه أخري اصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.