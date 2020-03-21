صور.. محافظ الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في جولة بمدينة طنطا

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ، وذلك خلال جولة بمدينة طنطا .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما شدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما قام المحافظ بجولة ميدانية بميدان ستوته ، سيجر ، المحطة ، شارع المديرية ، شارع البورصة ، ميدان الاسكندرية ، شارع الخان.

وأشار إلى استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات ومحال الألعاب الإلكترونية ودور المناسبات وقاعات الأفراح ، وذلك ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من التجمعات ومنع انتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف أنه تم تكثيف الجهود الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعاون بين مديريتي الصحة والطب البيطري بتعقيم وتطهير جميع المباني والمنشآت الحكومية ، مع التأكيد على النظافة العامة ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض.