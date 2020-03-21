صور.. فض سوق الهياتم الإسبوعي ورفع فروشات التجار وتطهيره بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعي بقرية الهياتم مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدي صارخ لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية.

وشن مجلس المدينة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة السوق خلال الفترة الماضية، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطري برش المطهرات.

وشدد رئيس المدينة على رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع القرية، وتحرير محاضر بيئة فورية وإشغالات للمخالفين.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل علي مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا علي سلامة المواطنين ، موضحا أنه تم تكليف روساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

وقال محافظ الغربية، إن حملات المتابعة في المحلة الكبرى أسفرت عن غلق 117 سنتر تعليمي ومركز للألعاب الرياضية، وتحرير 60 محضر شهادة صحية لأصحاب المطاعم لمخالفتهم للاشتراطات الصحية، و 40 محضر نظافه ، و 18 محضر تموين و 25 محضر إعدام لأصناف غير صالحة، وتحرير محاضر ل 4 قاعات أفراح لم تلتزم بقرار الغلق، والتحفظ علي 375 شيشه.

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح، اسفرت الحملات عن فض سوق بسبيسه للطيور وازاله فروشات التجار، كما مصادرة 15 شيشه و 20 حجر معسل جاهز للاستعمال من احد المقاهي وتحرير محضر نظافه و محضر عدم وجود شهاده صحيه لمحل جزاره، كما تم المرور على 3 محلات عطاره و وتحرير 3 محاضر نظافه و محضر عدم وجود شهاده صلاحية كما تم المرور على 6 محلات امن غذائي وتم تحرير 4 محاضر نظافه و4 محاضر عدم وجود شهاده صحيه و محضر بدون ترخيص.

وفي نطاق حى ثان المحلة تم فض سوق طيور الشون من الباعة ورفع الباعة الجائلين من شارع العباسي القديم وفتحه أمام الماره و رفع الباعة الجائلين من ميدان المحطة كما تم فض سوق الجمعة بشارع نعمان الأعصر.

وفى نطاق مركز المحلة تم تحرير محضر إدارى لـ3 قاعات لمخالفة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و فض حفل زفاف باحدى القاعات و صرف الجميع من القاعة في الساعه الرابعة عصرا ،كما تم المرور على كافة المحلات وتم غلق 3 مقاهي ومطعمين و3قاعات أفراح و محل حلويات و4 حضانات و مركز تعليمي خاص و محل جزاره و5 محلات سلع غذائيه كما تم مصادره 4 كراسي وشيشه.